Convenção do MDB confirma Jaime Silva candidato à prefeitura de Óbidos

Em Óbidos, iniciaram as convenções partidárias, sendo que o Diretório Municipal do MDB, com a participação do Partido Social de Democrata - PSD realizaram suas convenções nesta sexta-feira (10), na Sede do Posto Renascer e indicaram Jaime Silva (MDB) para concorrer à Prefeitura de Óbidos, nas eleições de 15 de novembro de 2020.

A convenção é o cumprimento a legislação eleitoral e visa as eleições de 15 de novembro de 2020, para Prefeito e vereadores. No evento estavam presentes, além de representantes do MDB, representantes dos partidos PSD que formarão a coligação majoritária.

O evento foi iniciado com a composição da mesa, que realizaram a abertura entoando o hino nacional e fizeram os encaminhamentos do evento. Em seguida, os candidatos a vereadores proferiram seus discursos.

Finalizando o evento, o candidato a prefeito Jaime Silva (MDB) fez uso da palavra e apresentou seus correligionários presentes na convenção, que concorrerão a vereadores. Referente ao candidato a Vice Prefeito não foi apresentado oficialmente durante a convecção.

A coligação terá 35 candidatos a vereadores, assim distribuídos: MDB (20) e PSD (15).

Com informações e Fotos de Vander N. Andrade

