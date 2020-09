Convenção confirma Chico Alfaia (PL) e Eraldo Silva (PSC) candidatos à prefeitura de Óbidos

A convenção do Partido Liberal (PL) aconteceu neste sábado (13) na sede Associação dos Moradores do Bairro do São Francisco e reuniu os partidários e simpatizantes do partido que indicaram Francisco José Alfaia de Barros (PL) e Eraldo Tavares da Silva (PSC) como candidatos à prefeitura de Óbidos na próxima eleição.

A convenção é o cumprimento da legislação eleitoral e visa as eleições de 15 de novembro de 2020, para prefeito e vereadores. Durante a convecção ficou definida a coligação dos partidos: PL, DEM, PSC e PSDB com a nomenclatura: “Óbidos: amor e coragem os trabalhos não podem parar”

Durante a cerimônia foi composta a mesa, da qual participaram Chico Alfaia e representantes dos partidos que fazem parte da coligação. Os candidatos a vereadores pelo PL que irão concorrer a eleição foram apresentados especificando as suas numerações de urna.

Em seguida, o candidato a prefeito, Chico Alfaia (PR) utilizou a palavra e fez seu discurso de candidato a reeleição a prefeito de Óbidos, que terá como candidato a vice prefeito, Eraldo Tavares da Silva (PSC).

Os candidatos a vereadores da coligação, ficou assim distribuídos: PL (09), PSC (13) e PSDB (16).

www.obidos.net.br - Fotos de Odirlei Santos

