Círio de Nazaré 2020: Fiéis se concentraram pelas ruas de Belém

As primeiras horas da manhã deste segundo domingo de outubro (11) já anunciavam a chegada de um Círio de Nazaré diferente. Com o quadrilátero da Catedral Metropolitana de Belém fechado pelos órgãos de segurança, fiéis aguardavam o início da missa em frente à Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha, em Belém. A maioria deles cumpria promessas em agradecimento ou aguardava para ter um momento mais próximo à Imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

De portas fechadas, por medida de segurança em decorrência da pandemia da Covid-19, a missa iniciou às 7h em ponto, comandada pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e com a presença da Imagem Peregrina. No local, membros da Diretoria do Círio acompanhavam a programação, que foi transmitida ao vivo pela TV Cultura.

A área da Praça Santuário e a Basílica Santuário também estavam interditadas na manhã deste domingo, 11, dia do Círio de NS de Nazaré, em Belém do Pará, quando o helicóptero que fez o sobrevoo com a imagem da Virgem de Nazaré sobre a cidade pousou na área da Praça Santuário onde costuma ser montado o Arraial de Nazaré.

Logo após o pouso do Helicóptero, a imagem foi agasalhada na berlinda e fez um pequeno percurso até a Basílica, sendo recebida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. O governador Helder e a primeira-dama, Daniela Barbalho, estavam presentes no segurando um pedaço da corda que seria usada na tradicional procissão.

Mesmo não acontecendo a Romaria do Círio, milhares de pessoas se aglomeram no percurso do Círio, desde a Igreja da Sé até a Basílica de Nazaré, e caminharam por toda extensão, até o Centro Arquitetônico. Promesseiros se concentraram ao redor da Praça para ver a imagem de Nazaré que erguiam as mãos em direção a ela.



Às 11h40 se iniciou a missa celebrada pelo bispo auxiliar, Dom Antônio de Assis Ribeiro, a portas fechadas, apenas com a presença de poucas pessoas, a qual foi transmitida via internet pelas emissoras de televisão e rádio, para que todos pudessem acompanhar de casa.

