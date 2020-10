ÓBIDOS - COVID-19: Boletim registrou 38 novos casos esta semana (10-16/10) 

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos agora é semanal e está sendo divulgado toda sexta-feira. No boletim desta sexta, dia 16 de outubro de 2020, registrou 38 novos casos esta semana (10-16/10), média de 5,4 casos por dia, com um óbito, totalizando 2726 casos positivos de coronavírus em Óbidos (Em Casa: 342; Internados: 3; Recuperado: 2334, óbitos: 47) casos.

Destacamos que os casos suspeitos 160 (Em Casa: 160; Internados: 00 e Óbitos: 00), os quais estão aguardando resultados de exames.

Destacamos que na Zona Rural os casos positivos somam 736, com 15 Óbitos.

Veja os boletins completos do dia 16/10/2020:

