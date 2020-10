Hospital Santo Antônio de Alenquer recebe doações

Equipamento de Raio-X Móvel, lençóis e EPIs doados pela MRN vão contribuir com milhares de atendimentos em saúde neste município

Nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, quando completa 53 anos de atividades, o Hospital Santo Antônio, localizado no município de Alenquer e gerido pela Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, está recebendo presentes especiais: um equipamento de Raio-X Móvel, lençóis, máscaras PFF2, caixas de luvas e aventais, doados pela Mineração Rio do Norte (MRN) dentro das ações de prevenção e combate à covid-19 que estão sendo realizadas pela empresa na região do oeste paraense.

As doações do equipamento e demais itens vão reforçar a infraestrutura do hospital, que atende mensalmente mais de 7 mil pacientes de Alenquer, Curuá e Monte Alegre na área de emergência. “Enviamos as solicitações por meio de um projeto para a MRN. É um grande presente receber os itens e o equipamento de Raio X porque a mobilidade deste aparelho vai contribuir bastante para o atendimento de pacientes em geral, especialmente casos graves e acamados, gerando maior segurança e conforto no diagnóstico”, relata a Irmã Nila Soares, gestora do hospital Santo Antônio.

Na foto acima, Gabriela Nascimento, analista de Relações Comunitárias da MRN, Irmã Nila Soares, gestora do Hospital Santo Antônio e Dr. José de Jesus Lima Monteiro, colaborador voluntário do hospital, no momento da entrega das doações.

A solicitação das doações da direção do hospital foi feita por meio do “Projeto Emergencial Frente à Covid-19”, que tem como objetivo proteger os profissionais de saúde e cuidar dos pacientes que são tratados nesta instituição. “A MRN, reconhecendo a importância do projeto e o impacto que terá na saúde da população e no enfrentamento à covid-19 neste município, prontamente atendeu à solicitação. Essa decisão reforça o compromisso social da empresa na região”, comenta Jeferson dos Santos, gerente de Relações Comunitárias da MRN.

As doações contribuem para renovar a infraestrutura desta instituição de saúde. “Agradecemos esta parceria, que veio para ajudar na manutenção da infraestrutura de nosso hospital, pois temos poucos recursos para atualizar nossos equipamentos”, declara Irmã Nila.

Investimentos - Alinhada às iniciativas preventivas propostas pelo grupo “Pela Vida no Trombetas”, desde março deste ano, a MRN já investiu mais de R$ 8 milhões na compra de respiradores, equipamentos de proteção individual, testes rápidos, materiais de limpeza para os hospitais de Oriximiná, Terra Santa, Faro, Óbidos e Alenquer, e distribuiu mais de 10 mil cestas básicas para garantir a segurança alimentar e incentivar o isolamento social de 25 comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas, bem como de 3 mil famílias no município de Santarém.

O Grupo de Trabalho para o Enfrentamento à Covid-19 “Pela Vida no Trombetas” reúne representantes do Ministério Público do Estado do Pará, MRN, universidade e entidades representativas de quilombolas, indígenas e ribeirinhos desta região, que realizam ações para minimizar os efeitos da pandemia e garantir a proteção de comunidades mais vulneráveis.

FONTE: Comunicação/MRN

