Decreto estabelece normas de visitação aos Cemitérios do Município de Óbidos

A prefeitura de Óbidos divulgou no dia 27 de outubro de 2020, o Decreto nº 007/2020, o qual estabelece normas e restrições para realização de obras, reformas e limpezas em túmulos e visitação nos cemitérios do Município de Óbidos.

Esta semana, o Cemitério São João Batista, na cidade de Óbidos, passou por uma limpeza da área externa e interna, visando a visitação do maior cemitério do Município dia 02 de novembro, dia de finados. Por conta da prevenção da pandemia do Covid-19, as pessoas que forem aos Cemitérios de Óbidos, terão que seguir as normas estabelecidas no Decreto, como o uso de máscaras e distanciamentos social.

Destacamos aqui alguns artigos:

Art. 1: Fica definido que qualquer benfeitoria nos Cemitérios Municipais, seja pintura limpeza, obra nova, reforma ou adequação em túmulos, somente poderá ser executado até o dia 30 de outubro de 2020.

Art 2: Fica definido que os Cemitérios Municipais ficarão abertos para visitação no período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2020, no horário das 08:00h as 17:00h e no dia 02 de novembro, das 06:00h as 21:00h, recomendado a permanência de visitação de no máximo 2 (duas) horas, sendo obrigatório o usa de máscara e distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

Art. 3: Fica permitido à realização de celebrações litúrgicas nos Cemitérios Municipais alusivas ao dia de finados devendo ser observadas as medidas e recomendações gerais de prevenção a COVID - 19, previstas nos Decretos Municipais, ou seja, uso obrigatório de mascaras, manter distância de ao menos 02 metros de outras pessoas, uso de álcool 70% e etc.

Art. 4: Fica recomendado a não circulação nos Cemitérios Municipais, de idosos, crianças menores de 12 anos e demais pessoas que integrem grupos de risco para o COVID 19, nos dias de maior visitação.

Veja o decreto na íntegra:

www.obidoss.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.