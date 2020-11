Em Óbidos, Dia de Finados inicia com missa no Cemitério São João Batista

A movimentação no Cemitério São João Batista, em Óbidos, iniciou cedo nesta segunda-feira, dia 2, Dia de Finados. Em torno da Capela foi celebrada uma missa, onde os obidenses participaram da celebração e em seguida visitaram seus entes queridos.

Registramos algumas imagens logo cedo, por volta das 08h, e diferente dos anos anteriores poucas pessoas foram ao Cemitério São João Batista nesse horário. Segundo informações, muitas pessoas anteciparam as visitas, para evitar aglomerações no dia 2, por conta da pandemia.

A expectativa é que até o final do dia o Cemitério São João Batista receba milhares de visitantes, pois é o único cemitério da cidade de Óbidos, onde os obidenses enterram seus entes queridos, que partiram desta vida para o reino de Deus.

Lembrando que existe normas de prevenção para acesso ao Cemitério por conta da Pandemia, que neste dia de finados funcionará aberto das 06h as 21h, recomendado a permanência de visitação de no máximo 2 (duas) horas, sendo obrigatório o usa de máscara e distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

As pessoas que compareceram logo cedo no Cemitério levaram flores e acenderam velas aos seus entes que partiram. Ao redor das sepulturas, uma história, uma lembrança diferente. Uns mais serenos conseguem relembrar a perda de maneira menos dolorosa, outros emocionados pelas perdas mais recentes.

FINADOS

Segundo dados históricos, o costume de orar pelas pessoas falecidas é uma realidade desde os primeiros tempos do cristianismo e foi conservado pelas comunidades cristãs.

Quanto a data de 2 de novembro, se deve a Santo Odilon. Segundo ele, como 1º de novembro é festejado todos os Santos, um dia depois dever-se-ia celebrar a memória dos falecidos.

A Igreja Católica oficializou a celebração do Dia de Finados em 1311 e, em 1915, Bento XV estendeu a solenidade a toda a Igreja.

