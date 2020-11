Será realizado no dia 07 de novembro, às 22h, em Alter do Chão mais uma versão do evento Balaio Cultural, do qual participarão o encontro de cantadores do baixo Amazonas reunindo Óbidos, Eduardo Dias; Alenquer, Nato Aguiar e Santarém, Gonzaga Blantez

O evento acontecerá no Tribal Restaurantes e quem quiser prestigiar o evento as mesas estão a venda pelo telefone: 093 991892019.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.