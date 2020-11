Obras de reforma avançam no terminal hidroviário de Óbidos, no Baixo Amazonas

As obras de reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Óbidos, no Baixo Amazonas, devem ser entregues em maio de 2021 pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH). O terminal vai atender mais de 50 mil habitantes do município e auxiliar na integração do modal hidroviário paraense.

"O governo do Estado está avançando nessa obra, que é considerada muito importante não só para cidade, mas para região também. A CPH trabalha na reforma da infraestrutura desse espaço para dar mais conforto e segurança aos nossos usuários e integrar a região", destaca Hugo Hachem, presidente em exercício da CPH.

Os operários finalizaram a colocação da estrutura metálica do telhado e o respectivo fechamento em alvenaria. Também começaram o revestimento interno dos espaços. A rampa de concreto para acesso ao terminal de passageiros está pronta, e, em breve, deve ser coberta. Estão sendo construídas as rampas metálicas e o flutuante principal que compreendem o conjunto naval da obra, enquanto que o flutuante intermediário já foi finalizado.

A reforma e adequação prevê construção de salas para órgãos oficiais, sala de embarque, banheiros masculino, feminino e necessidades especiais, lanchonete, guarda-volumes, e guichês para vendas de passagens. Além disso, o terminal também ganhará Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sinalização interna, e novas instalações elétrica e hidrossanitária.

Na parte naval do terminal serão utilizadas duas rampas metálicas articuladas, de 25 metros, atendendo às normas de acessibilidade; um flutuante intermediário de seis metros de comprimento, e o flutuante principal com 25 metros de comprimento.

"Como a região tem sua particularidade devido à variação dos rios, com esse conjunto naval, poderemos utilizar o terminal o ano todo, pois ele se adapta às condições dos rios", completa Hugo.

Integração

Quando for entregue, o Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Óbidos vai ajudar na integração do modal hidroviário paraense, e se juntar aos terminais de Terra Santa e Faro, já concluídos na região pela CPH.

A nova estrutura deve receber cerca de 17 mil passageiros por mês e oferecer viagens principalmente para os municípios do Baixo Amazonas e do estado do Amazonas. Em breve, a CPH vai inaugurar os terminais de Prainha, Curuá, Almeirim, Santana do Tapará e Santarém, todos no Baixo Amazonas.

FONTE: Agência Pará

