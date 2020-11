Inscrições para Jovem Aprendiz da MRN encerram nesta segunda, dia 09

Estão sendo ofertadas 60 vagas para jovens que buscam a primeira qualificação no mercado de trabalho.

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Mineração Rio do Norte (MRN) encerram no próximo dia 09 de novembro. A oportunidade é voltada para jovens, entre 18 e 23 anos, que buscam sua primeira qualificação para o mercado de trabalho, estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, residentes no distrito de Porto Trombetas (Oriximiná/PA) ou nas 18 comunidades vizinhas ao empreendimento.

As 60 vagas ofertadas nesta edição do programa serão distribuídas nos cursos de eletricista de manutenção industrial, manutenção de equipamentos de mineração, automação industrial e operador de manutenção, que terão duração de um ano com carga horária de quatro horas diárias. Entre os benefícios, os selecionados terão aprendizado profissional, bolsa auxílio, transporte, seguro de vida e plano de saúde.

O propósito do Jovem Aprendiz, que tem parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), é oferecer aos jovens da região a primeira experiência profissional por meio de uma formação de qualidade com aulas teóricas e atividades práticas nas áreas operacionais e administrativas da MRN.

Mais informações sobre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da MRN na plataforma https://aprendizmrn.gupy.io/.

*Foto legenda

- Edvane Marinho, 22 anos, moradora da comunidade quilombola Boa Vista. Entrou no Programa Jovem Aprendiz na turma 2019 para fazer o curso de Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais.

FONTE: Comunicação/MRN

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.