MRN assina acordo de cooperação para apoiar demarcação de terras em Oriximiná

A empresa repassou R$ 216 mil à ACOMTAGS para auxiliar na demarcação das terras das comunidades que vivem no Projeto de Assentamento Agroextrativista Sapucuá.

Mais de 20 comunidades dos Lagos Maria Pixi, Sapucuá 1 e 2, Alto Trombetas 1 e 2, que vivem no Projeto de Assentamento Agroextrativista Sapucuá Trombetas, no município de Oriximiná, terão suas áreas demarcadas, contribuindo para a organização de seus territórios e das atividades econômicas agroextrativistas. A iniciativa tem parceria da Mineração Rio do Norte (MRN), que, no último sábado (28), assinou um termo de cooperação técnica para o repasse de R$ 216 mil com a finalidade de auxiliar a Associação das Comunidades das Glebas Trombetas e Sapucuá (ACOMTAGS) na demarcação deste território.

Evanilson Marinho Figueiredo, presidente da ACOMTAGS, lembra que a parceria com a MRN é uma continuidade no trabalho de demarcação, iniciado há 10 anos, sendo muito importante, pois as comunidades associadas precisam demarcar as terras para ter seus limites territoriais organizados para o desenvolvimento de suas atividades econômicas agroextrativistas.

“Hoje, a gente continua com a parceria da MRN, para que a gente possa fazer a demarcação do território onde 29 comunidades estão localizadas dentro de um projeto de assentamento e a gente pretende, com isso, fazer esse trabalho para manter nossa área limpa e fazer a organização do território de nossas comunidades para saber onde é o limite de cada comunidade. Para nós, é importante manter essa parceria com a MRN ao longo dos anos, porque estamos novamente redefinindo nossa área, mostrando que utilizamos para o nosso meio de sobrevivência, como agricultura, coleta de semente e produtos da floresta que as comunidades utilizam para a geração de renda. Agradecemos a MRN por nos apoiar com recursos para fazermos este trabalho de limpeza”, relatou Figueiredo.

Apoiar esse trabalho é relevante, segundo Vladimir Moreira, diretor de Sustentabilidade da MRN, para contribuir com a organização do desenvolvimento destes territórios por meio da continuidade do processo demarcatório do Projeto de Assentamento Agroextrativista Sapucuá Trombetas. “É uma imensa honra para a empresa participar, poder contribuir e apoiar esse processo importantíssimo de demarcação, titulação e regularização desse projeto. Agradecemos também a parceria da ACOMTAGs pela liderança e organização desta comunidade”, comentou.

Além de envolver o processo de demarcação de territórios, a parceria entre ACOMTAGs e MRN neste ano também incluiu a doação de cestas básicas e ações de enfrentamento à pandemia, que viabilizaram maior aproximação da empresa com estas comunidades. “Esta parceria para MRN é um marco, pois reforça o compromisso da empresa com as instituições comunitárias do seu entorno e o reconhecimento de suas lutas e conquistas”, destacou Jeferson Santos, gerente do departamento de Relações Comunitárias da MRN.

Comunidades beneficiadas com a demarcação de territórios

O recurso que será repassado, de R$ 216 mil, contribuirá para a demarcação do território de 29 comunidades em cinco regiões no território.

Região do Território (Projeto de Assentamento Agroextrativista Sapucuá Trombetas) Comunidades Lago Maria Pixi São Tomé, São Sebastião, São Francisco e Espirito Santos Lago Sapucuá 2 Boa Nova, Saracá, Curral Velho, Amapá, Vila Ribeiro, Casinha, Macedônia, Castanhal, São Pedro, Lêro e Ajará Lago Sapucuá 1 Cunury, Ascenção e Aimim Trombetas 1 Sacury, Jacupá, Camixá, Tapixaua, Axipicá, Ajarazal e Jibóia Trombetas 2 São Nicolau, Carimu, Samaúma 2 e Acari

