5º Festival Esportivo da Caridade da Santa Casa de Óbidos arrecadou mais de 100 mil reais

A Coordenação 5º Festival Esportivo da Caridade da Santa Casa de Óbidos divulgou nesta quarta-feira, dia 02, o resultado final da campanha, sendo que foram arrecadados R$ 109.059,10 (valor líquido), conforme demonstrativo anexo.

Veja a mensagem da Coordenação do Evento.

SONHO QUE SE SONHA SÓ E APENAS UM SONHO, MAS QUANSO SONHADO JUNTOS SE TORNA REALIDADE

Com o Coração transbordante de alegria, encerramos mais uma festa da solidariedade, dentro de um novo desafio, mas com o mesmo espirito e carisma de Fraternidade e caridade, a você que sonhou com a gente, que acreditou que mesmo em meio aos desafios fosse possível fazer o nosso festival acontecer com a mesma alegria de todos os anos a nossa eterna gratidão, palavras não expressam por isso elevamos aos céus pedindo que DEUS os abençoe e retribua em benção

FRATERNALMENTE COORDENAÇÃO DO 5º FESTIVAL ESPORTIVO DA CARIDADE.

A CARIDADE NÃO PODE PARAR

