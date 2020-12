Com apoio da MRN, Marinha Mercante  inaugura Sala de Aula Padrão

A inauguração ocorreu nesta quinta-feira durante a cerimônia de formação e premiação da turma de 2018 da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante.

O projeto Sala de Aula Padrão, desenvolvido pela Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém (PA), inaugurou nesta quinta-feira (03/12) um espaço revitalizado com a parceria da Mineração Rio do Norte (MRN), que tem como propósito apoiar a infraestrutura da qualificada formação de oficiais desta organização naval.

O projeto, que viabiliza a reforma de salas de aulas na EFOMM, conta sempre com a parceria de empresas da área de navegação ou que mantém relacionamento com o segmento de transporte aquaviário, como é o caso da MRN, maior produtora de bauxita do Brasil, que contrata empresas navais para o transporte deste minério no distrito de Porto Trombetas, município de Oriximiná, no oeste paraense. “Apresentamos este projeto para a MRN, quando representantes da empresa ministraram um workshop técnico sobre o transporte de bauxita, ano passado, na EFOMM. Foi assim que surgiu a parceria e, por meio dela, estamos oferecendo aos alunos um melhor ambiente de ensino”, relatou o Comandante Antonio Rodrigues Neto, do CIABA.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3784-com-apoio-da-mrn-marinha-mercante-inaugura-sala-de-aula-padrao#sigProId0e3adac63a View the embedded image gallery online at:

Com recursos doados pela empresa, o CIABA reformou e equipou o ambiente, que foi nomeado como Sala MRN. O piso foi renovado com porcelanato, parte da parede foi revestida com cerâmica e foram adquiridos um ar-condicionado de 30 mil BTUs, um projetor interativo, um televisor smart de 55 polegadas, um quadro de vidro,

cadeiras escolares ergométricas, notebook, mesa e cadeira para o instrutor e foram instaladas uma porta de vidro e persianas. “Contribuir com a formação destes jovens na área naval, por meio do Projeto Sala de Aula Padrão, é uma grande satisfação para a MRN, pois incentivamos as turmas a conhecerem mais sobre a empresa, especialmente sobre os processos de embarcação e transporte de bauxita na Amazônia”, comentou Guido Germani, diretor-presidente da MRN.

A Sala MRN foi inaugurada nesta quinta-feira durante a cerimônia de formação e premiação da turma de 2018 da EFOMM, que contou com a participação de várias autoridades da Marinha Mercante e dos futuros novos oficiais de náutica e máquinas. “A Marinha é uma importante parceira da MRN, sempre orientando sobre o cenário aquaviário amazônico e as legislações do setor. Agradecemos a oportunidade de participar deste momento especial de formação de oficiais e de inaugurar uma sala com o nome da empresa”, declarou Vladimir Moreira, diretor de Sustentabilidade da MRN.

Com 128 anos no Pará, a EFOMM forma, anualmente, em média, 120 novos oficiais. O Comandante Antonio Rodrigues Neto, do CIABA, destacou que a parceria com empresas como a MRN contribuem para despertar o interesse destes oficiais a trabalharem com o transporte naval de bauxita e mantém o relacionamento com a mineradora, que também já apoiou a Marinha Mercante com outras ações no Pará. “Esta parceria é importante porque é uma empresa paraense que faz o transporte naval de bauxita e alguns alunos, com certeza, terão oportunidade de trabalhar em empresas de navegação que vão prestar serviço e operar com a MRN. Também é relevante porque é uma empresa que já fez parceria na segurança do tráfego aquaviário, doando para a Capitania de Portos peças protetoras para instalar no eixo de embarcações para proteger contra o escalpelamento e coletes salva-vidas”, completou o Comandante.

FONTE: Comunicação/MRN - Fotos: Ciaba - Marinha do Brasil

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.