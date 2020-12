Abertas as inscrições para o edital de Artes Visuais da Lei Aldir Blanc

Cumprindo os pressupostos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, batizada como Lei Aldir Blanc, criada para promover ações essenciais voltadas à manutenção de atividades culturais em todo o país, garantir renda emergencial aos trabalhadores da cultura e à sustentação de espaços culturais, alimentando assim essa cadeia produtiva, a Associação Fotoativa lança o edital de Artes Visuais para fazedoras e fazedores da cultura de todo Estado do Pará.

Atendendo ao chamamento realizado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult-PA) para administrar os recursos federais destinados a essa área específica, a Fotoativa, organização da sociedade civil de interesse público municipal e estadual sediada em Belém, com mais de 30 anos de atuação, convida artistas, arte educadores e pesquisadores a participarem deste edital de maneira a fazer fruir a produção cultural, e para isso criou uma plataforma contendo todas as informações necessárias para a inscrição dos candidatos.

O edital premiará 110 propostas, sendo destinados 50% dos prêmios para mulheres, 30% para a região de integração Guajará e 70% para as demais regiões, e contemplará cinco categorias entre projetos, bolsas e reconhecimento de trajetória. Os proponentes poderão se inscrever nas diversas linguagens que abrangem as artes visuais: desenho, gravura, pintura, instalação, escultura, videoarte, videoperformance, fotoperformance, performance, objeto, mecanismo de intervenção, livro de artista, sítio específico, arte urbana, arte sonora, arte digital, novas mídias, fotografia, grafitti, história em quadrinhos, livros de tirinhas, livros ilustrados, impressos, fanzine, fotolivros, entre outras.

As inscrições ficarão abertas até o dia 19 de dezembro, são gratuitas, sendo realizadas exclusivamente por e-mail. Todas as informações referentes ao edital e às inscrições encontram-se no site http://www.fotoativa.org.br/leialdirblancpa/

Serviço

Inscrições abertas ao edital de artes visuais da Lei Aldir Blanc-Pará

Até 19 de dezembro de 2020

Edital na íntegra e anexos http://www.fotoativa.org.br/leialdirblancpa/

Informações: 91.981989370 - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

FONTE: fotoativa.org.br

