Prefeito de Óbidos Chico Alfaia presta conta no encerramento de seu mandato

Nesta quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020, o Prefeito Municipal de Óbidos Francisco Alfaia, concedeu uma entrevista coletiva com objetivo de prestar conta no encerramento de seu mandato a frente da Prefeitura de Óbidos, nos últimos quatro anos.

O prefeito Chico Alfaia iniciou agradecendo a presença da imprensa e falou sobre o objetivo da coletiva, que segundo ele, seria uma forma de prestação de conta de seu governo à população obidense e que: “...depois de quatro anos estaremos descendo as escadaria da prefeitura, saindo pela porta da frente, em que pese todos as dificuldades que nós enfrentamos nesses quatro anos, e a maioria delas nós enfrentamos e superamos, então nós estamos aqui pra isso...”, comentou Alfaia.

Em seguida, os Secretários utilizaram o espaço pra fazer um resumo de seus trabalhos à frente de suas pastas, os quais destacaram as principais atividades desenvolvidas nesses quatro anos, que estão citadas no Vídeo da entrevista que estamos postando na íntegra. Alfaia destacou a autonomia e integração das secretarias, pois segundo ele, durante sua gestão essa integração foi efetivada para o sucesso das atividades desenvolvidas em seu governo.

Finalizando a fala dos secretários, destacamos a do Secretário de Orçamento e Finanças, Amarildo Andrade, que comentou que sua tarefa não foi fácil, mas desafiadora e que deu certo. “É muito bom saber que deu certo e sairemos com o dever cumprido, nós vamos sair daqui com a cabeça erguida, com dignidade, é como nós vamos sair. Nós não cumprimos metas, nós superamos metas”, comentou Amarildo.

“Nós estamos deixando a prefeitura com pouquíssimas pendências financeiras, que podem ser facilmente sanadas, então eu só tenho aqui de agradecer a todos”, disse Amarildo.

Finalizando a entrevista, em tom de despedida, Chico Alfaia agradeceu a todos os secretários pela participação em seu governo e aos servidores públicos do município, assim como a toda população obidense. “Minha gratidão a todos vocês obidenses, que me colocaram no topo de que uma pessoa possa sonhar e vocês me colocaram aqui. Minha gratidão a vocês povo de Óbidos”, comentou Alfaia.

