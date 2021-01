Em Óbidos, cerca de três toneladas de peixes foram apreendidas por fiscais da Sema

A Secretaria do Meio Ambiente de Óbidos – Sema, apreendeu nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro, cerca de 3 (três) toneladas de peixes que estavam sendo transportados em uma embarcação que saiu de Terra Santa, no Pará, com destino a Cametá, cidade próxima a Belém.

Segundo informações da Sema, as espécimes apreendidas são de Mapará, que está no Defeso e pescada. A embarcação estava sendo conduzida por dois tripulantes, que prestarão depoimento e os encaminhamentos legais da apreensão do pescado serão feitos.

O pescado apreendido, segundo informações, será doado pela Secretaria de Assistência e Promoção Social para a população carente de bairros de Óbidos.

Fonte: Sema/Óbidos

