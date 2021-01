Governador do Pará visita Óbidos e garante parceria entre Estado e Município

O Governador do Pará, Hélder Barbalho, está visitando os municípios do oeste do Pará que estão vivenciando a segunda onda da pandemia. Já visitou Santarém, Juruti, Faro, Terra Santa, Oriximiná e nesta sexta-feira, dia 22, chegou a Óbidos, onde cumpre uma agenda especifica para tratar de medidas de combate a Covid-19.

Em Óbidos, o Governador visitou os hospitais Santa Casa de Misericórdia de Óbidos (Hospital Dom Floriano) e Hospital Benito Priante (24h), o qual reafirmou a parceria entre Estado e Município, no sentido de garantir a continuidade de atendimentos de pacientes de Covod-19 nos hospitais de Óbidos. Informou que está colocando a disposição o transporte aéreo, para que eventuais transferências de pacientes que precisem ser transportados para leitos de UTIs (Santarém, Itaituba e Juruti) e assegurar atendimentos a todos que necessitarem.

“É fundamental que todos tenham consciência do momento que estamos vivendo, é hora de cuidar, de usar máscaras, de evitar aglomerações de saber que, em face do vírus estar circulando na região, vindo do Amazonas, nós precisamos ter toda a atenção para não permitir que as pessoas sejam infectadas e que o número de infectados não ultrapassem a capacidade do sistema de saúde e consequentemente tenhamos perca de vidas por desassistência”, comentou Helder.

O Governador também comentou sobre a possibilidade dos municípios da do oeste do Pará receberem dozes extras de vacinas, por conta do pico da pandemia na região, reafirmando o que comentou em suas redes sociais (21): “Todos os 144 municípios do Pará vão receber a sua cota e, além disso, provavelmente, os que fazem parte da Calha Norte e Baixo Amazonas, como Faro, Oriximiná, Juruti, Terra Santa, Óbidos e Curuá, possam receber uma cota a mais da vacina. Então, além dos profissionais de saúde e quilombolas, nesta região, que nós possamos avançar já para uma imunização daqueles que já tem mais de 75 anos”, destacou Helder, ressaltando que o Ministério da Saúde deve receber neste fim de semana 2 milhões de doses de vacinas da Oxford, produzidas na Índia.

Durante a visita a Óbidos, além da comitiva do Governador, o acompanharam: o Prefeito de Óbidos, Jaime Silva; Bispo de Óbidos, Dom Bernardo, entre outras autoridades.

Quanto a visita do Governador a Óbidos, Dom Bernardo comentou: “Foi uma visita muito importante, pois mostrou a preocupação do governador com o povo do Baixo Amazonas, e reafirmou a parceria que nós temos com o estado, seja com este hospital Dom Floriano, como também com o Hospital de Juruti e do Barco Hospital Papa Francisco, pois são projetos importantes, sobre tudo para o povo que vive nesta região, nesse sentido foi uma visita muito positiva”.

Sobre a usina de oxigênio do Hospital de Óbidos, Dom Bernardo informou: “A usina existe aqui e estamos trabalhando para fazer funcionar, no momento ainda não está funcionando”.

Na oportunidade, o presidente da Câmara de Óbidos, Jalico Aquino entregou um documento ao Governador, solicitando maior apoio à saúde de Óbidos por conta da Pandemia.

Suporte a região oeste do Pará

Segundo Helder Barbalho, o Estado está ofertando atendimento no Barco Hospital Papa Francisco no distrito de Maracanã (Faro), no intuito de tirar os pacientes da crise, além de abastecer de oxigênio a cidade, junto com a prefeitura. Informou que quatro helicópteros e uma avião estão na região para fazer a remoção de pacientes. Que todas as cidades da região foram abastecidas com oxigênio, e também foram ampliados os leites clínicos e de UTI: Em Juruti, 10 leitos de UTI já estão disponíveis; em Santarém, foram ampliados de 20 para 40 leitos de UTI; e Itaituba, serão 60 leitos de UTI até o fim de semana. Todas as cidades também contam com leitos clínicos.

