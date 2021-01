Em Oriximiná, Usina de Oxigênio adquirida pela prefeitura foi inaugurada

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 28, a inauguração da Usina de Oxigênio Cassiana Madeira adquirida pela prefeitura de Oriximiná, cujo equipamento foi comprado em Curitiba – Paraná, transportada para Oriximiná em uma aeronave da Força Aérea do Brasil, com articulação do prefeito Delegado Fonseca e apoio de várias instituições.

Cassiana Medeira que deu nome a usina, era assistente social, técnica em enfermagem, servidora da Prefeitura de Oriximiná e que por muitos anos trabalhou na área de saúde do município, a qual foi vítima da Covid-19.

Durante a solenidade de inauguração, no uso da palavra, o Prefeito Fonseca, agradeceu a presença de todas as pessoas presentes, como também as que trabalharam, ajudaram e se empenharam para concretização da obra que ora foi inaugurada. Fonseca comentou sobre a sua angustia em saber que o hospital de Oriximiná iria ficar sem oxigênio, daí a motivação e ideia de adquirir a usina que vai servir a toda população oriximinaense e salvar muitas vidas.

Fonseca comentou também que irá lutar para que o Hospital de Oriximiná vire um hospital de referência, pra que as pessoas possam ser atendidas no próprio município, sem precisar se deslocar para outros centros.

A Usina de Oxigênio Cassiana Madeira produzirá 26,3m³ por hora ou cerca de 60 cilindros por dia, sendo que alguns cilindros já foram doados para quatro cidades: Óbidos, Juruti, Curuá e Monte Alegre.

Usina de Oxigênio Cassiana Madeira

Representantes da Câmara Municipal de Óbidos - CMO, presidente da CMO Jalico Aquino e os vereadores Irmão Negão, Nael Vasconcelos, Rubinho Souza e Ermeson Aquino estiveram presentes na inauguração, assim como representantes dos municípios de Terra Santa, Alenquer, Monte Alegre, entre outras autoridades de outros municípios, como o Deputado Federal Eder Mauro.

Informações e imagens reproduzidas da Fanpage do Delegado Fonseca

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.