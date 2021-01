Quatro novos médicos chegaram a Óbidos e foram apresentados no Hospital 24h

Nesta quinta feira, dia 28 de janeiro, o prefeito de Óbidos Jaime Silva apresentou no Hospital Benito Priante (24h), os quatro novos médicos que irão trabalhar no município de Óbidos.

Segundo informações, os médicos atuarão diretamente no combate a Covid-19, os quais atenderão nos bairros da cidade de Óbidos e também nos interiores, os quais serão coordenado pelo dr. Vinicius Savino, que integrará a equipe. Agora Óbidos conta com 19 médicos no seu quadro geral.

Durante a visita ao Hospital 24h para conhecer suas dependências, os médicos se apresentaram:

- José Lopes, cubano, trabalhou no hospital Aberlado Santos em Belém e outros municípios com atendimento ao Covid-19.

- Mário, cubano, com 29 anos de experiência em medicina, trabalhou no município do Piriá, Pará;

- Ramon, cubano, tem a experiência de 28 anos e já atuou em quatro países;

- Jorge, cubano, tem 20 anos de experiência e atuou em vários países e trabalhou no Hospital do Angar em Belém.

