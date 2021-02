ÓBIDOS - COVID-19: Foram registrados 27 novos casos e 01 óbito no boletim de 05/02

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta sexta-feira, dia 05 de fevereiro, registrou neste dia 27 novos casos, sendo que houve 01 óbito.

No total, já foram registrados 4.151 casos positivos, sendo que: Em Casa: 722; Internados: 25; Recuperados: 3.325, Óbitos: 79 casos. Foram registrados 535 casos suspeitos notificados, os quais estão aguardando resultados de exames e 1.282 pessoas estão em monitoramento.

Destacamos aqui, que 3.325 pessoas já foram recuperadas, muitas delas passaram pelo Hospital Dom Floriano e Hospital 24h, que atualmente têm internados 25 pessoas, conforme boletim. Em casos mais graves, os pacientes estão sendo encaminhados para os hospitais de Santarém, Itaituba e Juruti.

Segundo o Boletim Epidemiológico Semanal da Covid-19 no Município de Óbidos, houveram 09 (nove) óbitos esta semana, sendo que: 01 em domicilio, 03 no Hospital José Benito Priante; 02 no Hospital Dom Floriano e 03 no Hospital Regional de Itaituba.

