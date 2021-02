Deputado Federal destina emenda parlamentar para enfrentamento da covid-19 em Óbidos

Diante da pandemia que aflige Óbidos, o Deputado Federal Eder Mauro destinou emenda parlamentar no valor de R$ 300.000 (trezentos mil reais) para custeio em ações de enfrentamento e prevenção a Covid-19 no município, atendendo pedido feito pelos vereadores Jalico Aquino, Irmão Negão, Nael Vasconcelos, Rubinho Souza e Chico Barbado.

“Tomei conhecimento através dos vereadores, das dificuldades e necessidades que o município vem enfrentando com a onda da Covid-19. Uma vez que já tínhamos fechado nossos encaminhamentos com outros municípios, conseguiu reajustar os valores dos mesmo para poder contemplar o município de Óbidos, onde encaminhamos o valor de 300.000,00 (trezentos mil reais) para através da prefeitura, por intermédio dos vereadores ajudar de alguma forma a suprir as necessidades neste momento que o município vem passando”, informou o Deputado Eder Mauro.

O recurso poderá ser utilizado para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), álcool em gel, testes rápidos e insumos hospitalares e entre outras necessidades ligadas ao combate a Covid-19.

De acordo com o Presidente da Câmara, Jalico Aquino, o momento agora é somar esforços e ajudar o município nesta luta. “Nesse momento de tantas dificuldades e aflição, temos procurado ajudar. Portanto, é hora de somar esforços, agir rápido e seguir unidos para fortalecer os serviços de saúde pública e minimizar os problemas ocasionados pelo coronavírus”, comentou Jalico.

Fonte: Comunicação/CMO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.