Em Óbidos, Missa de quarta-feira de Cinzas abre a Quaresma

Aconteceu nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021, na Catedral de Sant´Ana, em Óbidos, a missa de Cinzas celebrada pelo Por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, auxiliado pelos Padres Manoel e Bernardo, abrindo a Quaresma (40 dias que antecedem a Páscoa). A preparação para a data mais importante do Cristianismo (ressurreição de Cristo) é marcada pela abstinência, penitência, oração e amor ao próximo.

A QUARTA-FEIRA DE CINZAS marca o início da Quaresma rumo à Páscoa da Ressurreição. Hoje iniciamos Campanha da Fraternidade. A igreja nos propõe: oração, jejum e caridade.

A cinza é usada em sinal de penitência, de conversão, de luto pelo pecado. As cinzas, nos lembra a nossa pequenez e que devemos agir com humildade e sinceridade de coração, que caminhemos para a conversão e a crer no Evangelho. Fomos criados do pó da terra e ao pó voltaremos. Iniciamos hoje um período de 40 dias, onde somos chamados a uma profunda mudança.

Na Quaresma, que dura até a quinta-feira da Semana Santa, muitos fiéis jejuam e deixam, por exemplo, de comer carne vermelha. Jesus Cristo jejuou por 40 dias antes de começar sua pregação e o povo egípcio caminhou por 40 anos no deserto.

