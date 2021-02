Em Óbidos, merenda escolar foi distribuída em escolas da região de várzea

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação e Conselho de Alimentação Escolar realizaram a entrega de kits de merenda escolar para alunos das comunidades de várzea do município.

Ao todo, foram entregues 418 kits, sendo que no dia 11, foram distribuídos 232 kits nas escolas das comunidades da costa de cima de Óbidos (Trindade, Livramento, São Lazeiro, Muratubinha, Muratuba grande e região do Parú). No dia 12 foram entregues 186 kits para escolas na região do Paraná de baixo.

Para Vanda Bentes, diretora da Escola Maria Pinto Marinho, da Comunidade Núcleo Novo, os kits irão beneficiar muitos alunos, haja vista que o polo possuí quatro escolas agrupadas: "A gente agradece muito esses kits que vieram em boa hora, pois o ano letivo de 2020 na região de várzea só termina em março, nós só temos a agradecer a SEMED e ao Prefeito Jaime Silva que está nos agraciando com esses kits para os nossos educandos”, comentou Vanda Bentes.

Agora a Secretaria e Conselho seguem se programando para entregar os kits de merenda escolar para as comunidades de terra firme de Óbidos.

Fonte: Comunicação/PMO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.