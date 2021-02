Em Óbidos, ponte do Bella Vista danificada pelas fortes chuvas está sendo recuperada

A instabilidade atmosférica é a principal responsável pela maioria das chuvas no mês de fevereiro no Pará, explica o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas).

O boletim climático divulgado pela Semas aponta que a área da Calha Norte (Óbidos, Oriximiná) estão com chuvas acima da média, com quantidade prevista de 350 até 500 milímetros. Assim como as regiões do Baixo Amazonas (Santarém, Mojuí dos Campos), Baixo Tocantins (Abaetetuba, Barcarena e Cametá) e parte da Transamazônica (Medicilândia, Pacajá e Uruará).

Em Óbidos, as fortes chuvas que caem na cidade têm causado muitos transtornos à população, pois ruas de vários bairros estão sendo afetadas, com a formação de grandes erosões, sendo que várias vias estão ficando intrafegáveis, locais que a Defesa Civil já está monitorando.

No Bairro Bella Vista, a ponte que liga aos outros Bairros da cidade está recebendo reparos por parte da Secretaria de Infraestrutura, pois as chuvas afetaram as cabeceiras da ponte, o que causou a interrupção de tráfego, dificultando a população que a utiliza para o deslocamento entre os bairros. Foi criado um desvio temporário, que também foi afetado pelas fortes chuvas, impedindo o trânsito de veículos de grande porte, por aquele lugar.

Segundo informações do Secretário de Infraestrutura, Breno Coelho, em entrevista coletiva dia 21/02, os trabalhos de recuperação da Ponte do Bella Vista já estão em andamento, sendo que inicialmente será feita a laje de transição em concreto de alta resistência nas cabeceiras da ponte, para dar mais tranquilidade e segurança na trafegabilidade. O reparo da parte inferior da ponte, se necessário, será feito na época da vazante, conforme Breno.

Quanto ao desvio criado, Breno Coelho informou que ao terminar os trabalhos da ponte e o trânsito for retomado no local, o aterro será retirado, para evitar qualquer problema ambiental ao Laguinho. A previsão é que esta semana a obra será concluída e o tráfego será retomado.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



