Em Juruti, Frei Nicolau recebeu alta do Hospital Nove de Abril

No fim da tarde desta quinta-feira (25), o frade Frei Nicolau recebeu alta do Hospital Nove de Abril na Providencia de Deus, situado na cidade de Juruti. O Frei passou alguns dias internado após uma piora no seu quadro de saúde em decorrência da Covid-19.

Frei Nicolau é responsável pelo Hospital Santa Casa de Óbidos, estava na linha frente, acolhendo as pessoas que chegavam no hospital.

Em sua saída o Frei Joel, que também estava internado, e teve alta no último domingo (21), o esperava para recebê-lo. O Frade Nicolau estava muito emocionado, agradeceu a Deus e a todos que se juntaram em oração pela intercessão de sua saúde.

Conforme informação da Diocese, o Frei Mariano ainda segue internado no Hospital São Francisco, em Bragança Paulista, pra quem pede orações.

