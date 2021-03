Em Santarém, vacinação para idosos de 75 a 79 anos inicia nesta terça, 02/03

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), segue o cronograma de vacinação contra o novo coronavírus em Santarém. A nova etapa iniciou nesta segunda-feira (1) com a vacinação dos agentes de segurança pública. A Vigilância Epidemiológica já fez o repasse das vacinas para as instituições.

Para garantir a imunização de idosos entre 75 e 79 anos, uma estrutura será montada com quatro postos para a vacinação em sistema Drive-Thru, que serão abertos em Santarém na terça-feira (2) e na quarta-feira (3), com atendimento de 08h00 às 17h00.

As equipes estarão na Universidade Estadual do Pará - Uepa (Bairro Aparecida), estacionamento da Universidade da Amazônia - Unama (Bairro Aeroporto Velho), em frente ao Museu (orla da cidade) e no estacionamento do Shopping Rio Tapajós (Avenida Fernando Guilhon).

A estratégia é considerada positiva e já foi utiliza na etapa anterior que imunizou idosos com mais de 80 anos. “Já planejamos a imunização pelo sistema Drive Thru em alguns pontos da cidade. Adotamos este modelo por ser uma forma de deixar a vacinação mais acessível aos idosos que podem receber sua vacina sem sair do carro. Gradativamente vamos recebendo essas doses e aplicando na população dos grupos prioritários e assim vamos garantindo a imunização de um número maior de pessoas” ressalta Marcela Tolentino, Secretária Municipal de Saúde.

Aos idosos, também estarão disponíveis as doses da vacina contra a covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Aqueles que tenham dificuldade ou incapacidade de locomoção devem ser atendidos pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) e serão vacinados em suas casas.

Devido à escassez de vacina, o cronograma é montado conforme o recebimento das doses. As 6.528 doses para esta etapa devem contemplar profissionais de saúde que atuam na linha de frente de enfrentamento à covid-19 (1.329 doses), agentes das forças de segurança pública (1.493) e na população de idosos entre 75 e 79 anos de idade (3.706 doses).

Fonte: Agência Santarém

