Sessão da CMO, vereadores deliberaram treze requerimentos e quatro moções

Seguindo a Portaria Interna do Legislativo N° 027/2021, a sessão foi presencial, em plenário, mais somente para público interno.

A Câmara Municipal de Óbidos realizou sua 4ª sessão Ordinária de 2021 na manhã da segunda-feira (01), na ocasião, os vereadores deliberaram pela aprovação de requerimentos e moções.

REQUERIEMNTOS E MOÇÕES DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/03/21.

ISAMARC SOARES, no Requerimento N° 42/2021 solicita ao Prefeito Municipal de Óbidos e a Secretária Municipal de Saúde a possibilidade de intermediarem em conjunto, a construção de um Posto de Saúde na Comunidade Nossa Senhora das graças.

ISAMARC SOARES, no Requerimento N° 43/2021 pede ao Prefeito Municipal de Óbidos que analise a possibilidade de se coadunar com os Secretários Municipais de Infraestrutura e Meio Ambiente, que resulte na implantação de coletores de lixo nas esquinas das ruas desta cidade.

MÁRIO JORGE VENENCIOS RIBEIRO, no Requerimento N° 45/2021 requer ao Executivo Obidense e a Secretária Municipal de Educação que se coadunem com o firme propósito de determinarem a reativação da Escola Municipal Fé em Deus localizada na comunidade tracuá.

ERNEISSON DE AQUNO SANTOS, Requerimento N° 46/2021 insta aos senhores Isabel Souza Magalhães - Responsável pela Empresa e IB Comércio Material e Serviços de Construção Ltda; Maria Ivaneide Silva dos Santos - Responsável pela Construtora Oriental, Carlos Moda - Responsável pela Empresa GBM e Pietro Bezerra Macambira - Responsável pela Construtora Macambira, que analisem a viabilidade de encaminhar a esta casa, mais precisamente a este Edil, informações alusivas aos motivos das paralisações nas obras do Município que estão sob suas responsabilidades e encontram-se até a presente data sem andamento, mais precisamente as obras de reforma e ampliação da Escola Felipe Patroni, as construções da Escola Duque de Caxias e da Comunidade Trindade, bem como a obra da Feira do Produtor Rural.

ISAMARC BENTES SOARES, no Requerimento N° 47/2021 solicita ao Prefeito do Município de Óbidos que averigue a possibilidade de encaminhar a esta Casa, mais precisamente a este Edil, informações detalhadas sobre as paralisações das obras do Município, mais especificamente as da Escola Felipe Patroni, Duque de Caxias, Feira do Produtor Rural, Estádio Ary Ferreira, Laboratório Municipal e Clínica da Mulher.

MÁRIO JORGE VENENCIOS RIBEIRO, no Requerimento N° 48/2021 solicita ao Alcides Municipal que inclua nas metas das ações da Secretaria Municipal de Educação a reativação da Escola Municipal Raimundo Pereira da Conceição localizada na comunidade arumã, tendo em vista o levantamento de alunos feito que já permite esta reabertura, e assim possa propiciar aos seus discente acesso à educação de forma mais digna.

ISAMARC BENTES SOARES, na Moção N° 02/2021 externa Votos de Pesar a senhora Antônia Dalva Batista, em virtude ao falecimento de seu esposo Ademir Alegre Batismo.

ROBSON SOUSA, na Moção N° 03/2021 externa VOTOS DE CONGRATULAÇÃO a direção do Rotary Clube de Óbidos, por ter atingido com êxito o desafio proposto pela Fundação Rotária no Brasil pela passagem dos seus 116 anos de Rotary.

REQUERIMENTOS E MOCÕES VERBAIS DA SESSÃO ORDINARIA DO DIA 01/03/21

ISAMARC BENTES SOARES, por meio de Requerimento Verbal, pede ao Presidente que solicite ao Jurídico da Casa, que elabore uma emenda à Lei Orgânica do Município para que a eleição para formação da Mesa Diretora seja em votação aberta.

ISAMARC BENTES SOARES, em Requerimento Verbal, solicita ao Presidente da Casa que constituam uma comissão que revise o Regimento Interno do Poder legislativo que se encontra defasado.

NAEL VASCONCELOS (Subscrito pelo Vereador Erneisson Aquino), em Requerimento Verbal, solicita ao prefeito que analise a possibilidade de determinar serviços de tapa buraco na Avenida Dom Floriano que se encontra em situação de difícil trafegabilidade

NAEL VASCONCELOS (Subscrito pelo Vereador Jalison Aquino), em moção verbal, externa Votos de Pesar aos familiares do senhor José Roberto dos Anjos falecido recentemente vítima de COVID-19.

RYLDER RIBEIRO AFONSO, em Moção Verbal, externa Votos de Aplausos a senhora Josana da Comunidade Amador pela iniciativa de ter conseguido e ter entregue equipamentos de pesca (rabeta e arreios de pesca) as pessoas que perderam com o fenômeno das terras caídas que o correu em Comunidade na Zona Rural.

RUBENS SOUZA, em Requerimento Verbal, solicita ao Prefeito que possa determinar o setor competente a executar serviços de reparos no sistema de iluminação pública nas ruas da cidade.

ERNEISSON SANTOS, por meio de requerimento Verbal, requer ao Executivo que possa determinar ao setor competente serviços de recuperação na Rua Felipe dos Santos, próximo ao canto dos Artistas.

ERNEISSON SANTOS, em Requerimento Verbal, requer ao Prefeito que possa ordenar o setor de competente a realizar serviços de recuperação e terraplanagem na TV 8, no bairro Perpétuo Socorro.

JALISON BARROS DE AQUINO, em Requerimento Verbal, solicita ao Prefeito que possa ordenar o setor competente a realizar serviços paliativos de recuperação de meio-fio e terraplanagem da Rua Belém, no bairro São Francisco próximo à escola Mauricio Hamoy, que está praticamente intrafegável.

