Vara do Trabalho de Óbidos entra em regime de trabalho remoto

A Vara do Trabalho de Óbidos, que tem como Juíza Titular Dra. Meise Oliveira Vera dos Anjos, comunicou através do AVISO seguinte, a suspensão do atendimento presencial ao público, a partir de 04.03.2021 até a data de 12.04.2021, quando terá a reavaliação do quadro epidemiológico e definição do retorno seguro das atividades presenciais, permanecendo a unidade judicial em trabalho remoto, ficando, inclusive, os processos que tramitam em meio físico com os prazos processuais suspensos a partir de 04.03.2021 até que haja o retorno das atividades presenciais.

Veja o AVISO seguinte:

