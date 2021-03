Em Óbidos, órgãos municipais organizam fila de beneficiários da Renda Pará

Na segunda feira, dia 15 de março, em Óbidos, com objetivo de receber o Renda Pará, benefício pago pelo Governo do Estado do Pará, uma multidão se aglomerou em frente ao Banco do Estado do Pará – Banpará, formando filas que se estenderam pela subida da Rua Bacuri, causando aglomeração, situação inapropriada neste tempo de pandemia.

Aglomeração em frente ao Banpará, em 15/03

Segundo informações da Comunicação da Prefeitura de Óbidos, após denúncia da população, equipes da Vigilância Sanitária, da Defesa Civil e do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), compareceram ao local da aglomeração para organizar as filas e manter a ordem.

Nesse sentido, nesta terça-feira, dia 16, as equipes da Vigilância Sanitária e Defesa Civil Municipal, por volta das 6h, retornaram a agência do Banpará e organizaram a fila das pessoas na quadra coberta da antiga Escola São José, localizada em frente ao Banco, sendo que o espaço ficará à disposição da população até o fim do pagamento do auxílio estadual.

Órgãos do Município organizaram a fila.

Segundo a Ascom/Pmo, as equipes se preocuparam em garantir que todas as medidas de segurança fossem respeitadas, como o distanciamento necessário entre os beneficiários e a disponibilização de álcool em gel (70%) para a devida higienização das mãos.

Com informações e fotos Comunicação/Pmo.

