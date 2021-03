Em Óbidos, Ruas do Bairro do Bella Vista recebem serviços de manutenção

Muitas Ruas de Óbidos, não pavimentadas, vem sofrendo com as fortes chuvas que caem o município, formando grandes crateras na ruas por conta das enxurradas, que estão afetando a trafegabilidade das pessoas por esses logradouros, em vários Bairros da cidade.

A Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura de Óbidos – SEURBI vem realizando trabalhos de manutenção nessas ruas danificadas pelas chuvas, sendo que nesta quinta-feira, dia 24 de março, foi a vez das ruas do Bairro Bela Vista que receberam o trabalho de manutenção.

Segundo informações da Seurbi, no dia 24/03, os trabalhos foram realizados nas Ruas José Sarrazin Florenzano, José Gonçalves Pinto e na Rua Maçaranduba. No dia 25/03, as ações aconteceram nas Ruas Raimunda Antonieta Farias Canto, João Batista Tavares e nas Travessas 26 de Julho e 1º de Janeiro, com serviços de terraplanagem em voçorocas que se formaram, para melhorar o fluxo de automóveis e pedestres por esses logradouros.

