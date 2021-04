NOTA DE PESAR: Falecimento de Frei Mariano Freitas

A Diocese de Óbidos através do seu Bispo, Dom Bernardo Johannes comunica a todos os fiéis a Páscoa Eterna do Frei Mariano Freitas.

O mesmo passou sua vida servindo e trabalhado em prol do próximo, vendo em seu semelhante a imagem de Deus. Ultimamente, Frei Mariano trabalhava na missão de Diretor do Hospital Nove de Abril na Providência de Deus na cidade de Juruti, permanecendo no cargo até seu quadro clínico se agravar após sua contaminação pela COVID-19.

Frei Mariano estava internado em estado grave na cidade de Bragança Paulista, em um hospital administrado por sua congregação Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Hoje rezemos pela sua ressureição em Cristo Jesus e com a certeza de sua vida eterna.

Dom Bernardo Johannes

--------------------

A Equipe do Site www.obidos.net.br se solidariza com os familiares e amigos do Frei Mariano.

