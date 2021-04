No Distrito do Flexal, pessoas a partir de 65 anos são vacinadas contra Covid-19

A equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde esteve na última sexta-feira, dia 09/04, no Distrito do Flexal, foi dada continuidade ao cronograma de vacinação para os idosos a partir de 65 anos, na oportunidade as pessoas com dificuldades de locomoção foram vacinadas em suas casas pela a equipe de saúde.

A Secretaria Municipal da Saúde alerta que, mesmo aqueles que já tenham sido vacinados devem sempre manter as regras de distanciamento social, se for sair usar máscara, use álcool em gel tipo 70% e também realizar a lavagem das mãos com frequência.

Fonte: Comunicação/PMO

