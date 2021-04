Projeto “Ingerados - Poesias do Tapajós” promove concurso de poesias

O Projeto "Ingerados – Poesias do Tapajós", proposto pelo padre Sidney Canto foi selecionado no Edital de Cultura Digital da Lei Aldir Blanc – Pará, organizado pelo Instituto Ágata, tem como objetivo tirar as poesias das bibliotecas e acervos através de intervenções urbanas poéticas e disseminar literatura, propondo uma nova linguagem poética nas letras de jovens e saudosos escritores da Amazônia.

Durante os meses de abril e maio será possível notar a poesia que compõe as luminárias da orla de Santarém, o mobiliário urbano e outdoors, com conexão interativa através de Código QR, conforme imagem seguinte.

Poesia no ponto de ônibus, em Santarém

E novos poetas e poetisas poderão participar do projeto, através do Concurso de Poesia - Novos Poetas Ingerados e quem quiser participar é só ver as orientações no REGULAMENTO.

A inscrição está aberta, é gratuita e poderá ser realizada no período de 01 de abril de 2021 a 31 de maio de 2021 através de uma postagem no Instagram, marcando a página @ingerados e usando a hashtag #ingerados. O tema é livre e cada autor poderá enviar somente um poema, que deverá ser inédito.

Os poemas selecionados serão publicados na página @ingerados. Serão eleitos dois (02) poemas vencedores, que receberão destaque no Instagram e redes sociais, sendo que a premiação será a seguinte:

1º colocado: R$ 300,00 (Trezentos Reais) e placa em PVC com trecho da poesia selecionada;

2º colocado: R$ 200,00 (Duzentos Reais) e placa em PVC com trecho da poesia selecionada.

O resultado será divulgado até o final de maio de 2021 no endereço: www.intagram.com/ingerados.

Os autores selecionados serão informados pelo direct do Instagram.

Clique aqui para ver o REGULAMENTO na íntegra.

