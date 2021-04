Ala exclusiva para Covid em Juruti-PA completa três meses de trabalho com 67 vidas salvas

O obidense Edsérgio de Moraes Pinto foi 67ª vida salva da Covid no Hospital 9 de Abril que passou a ser referência no enfrentamento à Pandemia para as cidades do Baixo Amazonas.

A alta do paciente Edsérgio de Moraes Pinto, 53, na tarde desta sexta-feira (16), recuperado da Covid-19, marcou a 67ª vida salva da Covid dentro da ala exclusiva para atendimento a pacientes portadores do novo Coronavírus no Hospital 9 de abril na Providência de Deus, em Juruti/PA. O setor foi inaugurado há três meses, durante a fase mais aguda da Pandemia na região Amazônica.

Com uma carta escrita à mão, ele homenageou os profissionais da unidade expressando sua gratidão por cada atendimento que recebeu nos 24 dias que ficou internado, sendo 15 deles em Unidade de Terapia Intensiva. “Foram dias e noites difíceis, mas com muita fé em Deus e em Jesus e com os trabalhos incansáveis dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e da ciência medicinal, tivemos êxito em nossa recuperação. Com a graça de Deus, neste dia 16 de abril, aconteceu [minha] saída hospitalar. Aos profissionais que tive a oportunidade de conhecer, os encontros foram com alegria, sorriso amigo e amor ao próximo”, escreveu Edsérgio.

Ao todo, 55% dos pacientes atendidos conseguiram se reabilitar após atendimento no setor.

O paciente Edsérgio Moraes e Equipe de Saúde no momento que teve alta do do Hospital

Antes de possuir a atual estrutura, o hospital conseguia apenas estabilizar os pacientes em leitos de terapia semi-intensiva para transferi-los aos hospitais de referência em Santarém ou Itaituba.

O médico intensivista Helton Azulay é um dos 60 profissionais da equipe multiprofissional que atua na ala Covid do Hospital 9 de Abril. Para ele, oferecer tratamento numa Unidade de Terapia Intensiva exclusiva para esses casos faz toda a diferença, ainda mais diante do atual cenário de

piora da Pandemia em todo o país. Das 67 altas, 20 passaram por um período de internação na UTI.

“Temos visto que a doença se tornou mais forte com a nova variante P1, e os pacientes que evoluem para a forma grave da Covid, chega ainda mais debilitados. Ter essa ala exclusiva, com equipamentos de ponta e com recursos específicos como a hemodiálise, faz toda a diferença na hora de salvar vidas”, explica.

Desde janeiro, além de atender a população de Juruti, o Hospital 9 de Abril também acolheu em sua ala Covid, pacientes de Alenquer, Curuá, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa e Curuai (distrito de Santarém).

Criada em parceria com a Alcoa e mantida através de um convênio firmado com a Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Pará, a ala Covid da unidade conta com 22 leitos clínicos, sendo 15 deles destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), e dez leitos de UTI, todos 100% SUS. Além disso, o investimento se estendeu a uma usina de oxigênio para garantir que o insumo não falte aos pacientes internados que necessitam desse tratamento.

Para a administradora do Hospital 9 de Abril, Roseana Nobre, ainda há muitas dificuldades a serem superadas, mas nenhuma delas supera a emoção de salvar vidas. “A cada alta realizada, nossa equipe se fortalecer para enfrentar as dificuldades de distância, logística e gravidade da doença. Mas saber que estamos conseguindo reabilitar boa parte dos pacientes e devolvê-los para os braços dos seus familiares, não tem preço”, afirma. ALSF no Baixo Amazonas.

Desde 2015, o Hospital 9 de Abril é administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. A Organização Social em Saúde também é responsável pelo Barco Hospital Papa Francisco, Barco Hospital São João Paulo II e o Hospital Dom Floriano, em Óbidos/PA.

FONTE: Comunicação/Hostipal 9 de Abril

