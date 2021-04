Secretaria do Meio Ambiente de Óbidos busca parceria com a Marinha do Brasil

Na manhã desta terça-feira, dia 20, a Secretária de Meio Ambiente, senhora Maria José, reuniu com representantes Marinha do Brasil, em Santarém, e na oportunidade solicitou parceria referente as fiscalizações no período do defeso, buscando com isso, as esferas públicas para combater a pesca predatória no município de Óbidos e nos municípios vizinhos.

A Prefeitura de Óbidos está buscando parcerias com as secretarias de meio ambiente dos municípios de Oriximiná e Juruti, para que o trabalho tenham êxito, e que na oportunidade colocou a proposta para implantação da polícia ambiental.

Em relação aos trabalhos e ações da SEMMA, para o prefeito Jaime Silva, a parceria é para fazer um trabalho em conjunto, com isso, somar forças para dar maior cobertura nas ações e dar mais tranquilidade para os pescadores do município.

FONTE: Comunicação/PMO