Em Óbidos, pontes estão sendo construídas em ruas alagadas devido a enchente

A enchente do Rio Amazonas que afeta os municípios da região do Oeste do Pará, incluindo Óbidos, já causa transtornos para a população, pois já alagou algumas ruas do comércio da cidade, assim como, parte das ruas que margeiam o Laguinho

Nesse sentido, a Prefeitura de Óbidos, través da Seurbi e em parceria com a Defesa Civil, iniciaram a construção de pontes na Tv. Dr. Machado, no Bairro do Centro, com objetivo de facilitar a circulação dos moradores dessas áreas que foram atingidos pela enchente, como podem ver nas imagens seguintes.

Construção de pontes por conta da enchente

Segundo informações da defesa Civil de Óbidos, o nível das águas medido nesta quinta-feira, 22, está com 7,90m, muito acima da cheia de 2020, que na mesma época marcava 6,88m. Veja as marcações do nível das enchentes dos anos anteriores, em Óbidos.

Geralmente no final de maio, acontecem os picos das enchentes do Rio Amazonas, segundo a Agência Nacional das Águas - ANA, que mantém uma régua de medição das enchentes no porto de Óbidos.

Informações e fotos de Vander N Andrade

www.obidos.net.br

FOTOS....