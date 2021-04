Livro sobre a Missão Tiryó é lançado no formato digital

O lançamento do livro intitulado "A Reinvenção Tiriyó na missão religiosa católica entre as décadas de 1960 a 1980", do autor Joanan Marques de Mendonça, foi lançado contando a história da missão nas respectivas décadas, porém a excursão teve início em 1959 com o objetivo principal de criar uma missão religiosa e estabelecer as bases de um posto militar naquela região.

“Buscando analisar as relações estabelecidas na Missão Paru de Oeste, entre os anos de 1959 a 1985, fizemos o uso das memórias dos indígenas e da documentação por eles produzidas, localizada na FUNAI de Belém e nos jornais impressos da capital, assim como nos registros oficiais dos acervos dos religiosos nas cidades de Recife, Belém e na Missão Tiriyó, como também nos documentos produzidos pelos militares, presente no Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica do Rio de Janeiro - INCAER-RJ e na FUNAI de Belém", disse Joanan Marques.

"Dedico este trabalho aos indígenas cujo anseio por liberdade e autonomia inspiraram estas poucas linhas da história e ainda agradeço aos religiosos, em especial o Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes”, finaliza o autor.

​O livro está disponível na versão digital de forma gratuita pelo site https://www.editoraolyver.org/tiriyo.

Fonte: Comunicação/Diocese de Óbidos