A Rede de Proteção leva a campanha “Faça Bonito” até as comunidades de Óbidos

Nos dias 13, 14, 15 e 16 de maio, a Rede de Proteção dos direitos da criança e do adolescente (SEMDES, CREAS, CMDCA, CTMO, SEMSA e SEMED) levou a campanha "Faça Bonito" as comunidades de Terra Firme e Várzea de Óbidos. O objetivo da campanha é sensibilizar, informar, mobilizar e convidar toda sociedade a participar da luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente.

A campanha "Faça Bonito" representa o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Em Óbidos, assim como todo Brasil, o dia 18 de maio representa a luta contra o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. A ida até às comunidades foi para levar essa mensagem e informar a população sobre campanha.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4195-a-rede-de-protecao-leva-a-campanha-faca-bonito-ate-as-comunidades-de-obidos#sigProIdbafff3e8a0 View the embedded image gallery online at:

Fotos

_

dos

_

participantes da Campanha

Óbidos diz não ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

A campanha segue o ano todo, porém maio é o mês de referência, hoje 18, será dia D da campanha em todo Brasil, e em Óbidos será realizada uma carreata pelas ruas da cidade, para levar a mensagem da campanha a toda população. A saída será da praça Frei Rogério ( praça do O) às 17h.

Fonte: Comunicação/Pmo