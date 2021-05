Sema Óbidos lança campanha de combate a adulteração de Motores Rabetas

Em decorrência das inúmeras denúncias recebidas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos (SEMA) lança a Campanha de combate à adulteração e/ou retirada das descargas de Motores Rabetas em Óbidos, visando contribuir, por meio de ações educativas e fiscalizadoras, na garantia do sossego público, qualidade de vida e respeito à população Obidense, principalmente, dos moradores residentes às margens de rios e lagos.



O objetivo principal da campanha é alertar para uma reflexão sobre os problemas ocasionados pelo uso indevido e excessivo de ruídos produzidos pelos motores adulterados, causando danos a saúde de moradores e, também, dos condutores destas embarcações.

Dentre as alternativas possíveis para evitar o problema, considera-se importante: não adulterar as descargas, reduzir a velocidade do motor nas proximidades de residências, ser consciente das leis e punições previstas, entre outras.

Nesse sentido, a SEMA pede a colaboração e o apoio da sociedade Obidense no sentido de combater tais práticas em nosso município, estando a disposição para posteriores esclarecimentos.

FONTE: Comunicação/Sema