Em Óbidos, Festividade de Santa Maria inicia com a Santa Missa

A tradicional Festividade de Santa Maria do Bairro do Centro, em Óbidos, está acontecendo no período de 29 a 31 de maio, sendo que neste sábado, aconteceu a missa de abertura na Catedral de Sant´Ana, presidida por Dom Bernardo, auxiliada por padres da Diocese.



Algumas programações serão transmitidas ao VIVO pelas redes sociais da Diocese de Óbidos facebook.com/diocesedeobidos e retransmitido na Fanpage deste site facebook.com/obidos.net.br, como as missas e leilões.

Acompanhe a festividade e participe dos leilões contribuindo com a comunidade de Santa Maria!

A Festividade será organizada pelo Conselho de Santa Maria.

