Colônia de Pescadores Z-19 recebeu mais de 4 mil cestas básicas para seus associados

Os diretores da Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19 receberam nesta terça-feira, dia 1º de junho, em Santarém, 4.560 cestas básicas, as quais estão sendo transportadas para Óbidos e começarão a ser distribuídas nesta quarta-feira, dia 2, somente para os sócios da Colônia Z-19.

As imagens seguintes postadas mostram o embarque das cestas básicas, em Santarém, com destino a Óbidos.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4227-colonia-de-pescadores-z-19-recebeu-mais-de-4-mil-cestas-basicas-para-seus-associados#sigProId494c97e63e View the embedded image gallery online at:

Fotos_do_embarques das Cestas Básicas em Santarém

Conversamos com Emerson Canto, um dos diretores da Colônia, o qual nos informou que as cestas básicas foram doadas para os pescadores da Colônia, pelo Ministério da Cidadania, Ministério da Agricultura e Superintendência Federal de Aquicultura e Pesca do Estado do Pará.

Vídeo do descarregamento das cestas

www.obidos.net.br – Fotos de Emerson Canto