Missionários viajam para trabalhar na Missão Tiriyó

Na segunda – feira, dia 31 de maio, em Óbidos, foi celebrada a Santa Missa de Envio na Catedral de Sant'Ana, na qual estavam presentes os quatros missionários que irão participar da Missão Tiriyó.

Impulsionados pelo espírito e na força da Missão, a Comunidade Missionária Providência Santíssima aceitou o chamado de fazer parte da nova missão em comunhão com dos irmãos Franciscanos na Providência de Deus na Diocese de Óbidos, mais propriamente na Missão Tiriyó.



Os missionários que irão trabalhar na Missão Tiriyó são: o Sacerdote Padre Rafael, Irmão Nailton e as Irmãs Ana Rita e Larissa. Na viagem de Óbidos até o Tiriyó foram acompanhados pelos Freis Ângelo, Afonso e do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, sobre as bênçãos e proteções da Imagem Peregrina de Sant'Ana.

A Comunidade que tem como carisma “Ser comunhão para ser missão”, devolve no coração do homem o lugar que é de Deus, esse, portanto é desejo e ardor missionário.

FONTE: Diocese de Óbidos