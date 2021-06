Praça do Estreito, monumento na Garganta do Rio Amazonas, está sendo recuperada

A Praça do Estreito foi ocupada pela Empresa Laghi Engenharia, por ocasião do início das obras do Projeto de Contenção da Barreira de Óbidos, parte da qual foi utilizada para depósito de materiais, com o compromisso de que, ao concluir a obra da Barreira, faria a restauração da Praça.

Nesse sentido, nesta terça-feira, dia 1º de junho, registramos algumas imagens da Praça do Estreito, onde já se vê os operários da empresa realizando os serviços de restauração da Praça.



Óbidos ganhou em 2010 a Praça do Estreito, um espaço de lazer e de referência histórica, onde a Garganta do Rio Amazonas, parte e mais estreita e profunda do grande Rio é homenageada.

O maior rio do Planeta Terra se debruça em Óbidos, tornando a parte mais estreita, mais profunda e mais importante desse grande rio. Foi uma justa e importante homenagem a esse fenômeno da natureza, que privilegiou nossa cidade. Na praça tem um monumento erguido em concreto armado, com sugestiva expressão ao Estreito de Óbidos.

Imagem Aérea que mostra parte da Praça ocupada com materiais de construção (Foto: Mauro Pantoja)

Este complexo artístico e cultural foi idealizado pelo arquiteto e urbanista Carlos Antônio (in memorian), que teve total liberdade de criação. A área do antigo Barreirão, onde a juventude obidense da década de 80 a transformou em um campo de futebol e que estava ociosa, fez parte do projeto de urbanização em torno do Forte Pauxis.

A Praça do Estreito tem longas pistas para caminhada; uma pista elevada para contemplação do rio; um pequeno anfiteatro para palestras e atrações musicais; um painel constando pensamentos de obidenses a respeito do tema e o monumento como centro das atenções com informações sobre as medições do estreito. O projeto também protege o trecho da falésia (conhecida como barreira), evitando que águas pluviais sejam drenadas para a escarpa.

A época, o Arquiteto Carlos Antônio patrocinou uma medição, com Sonar e GPS, para saber a medida exata da largura e profundidade do Rio Amazonas em frente de Óbidos e os dados obtidos foram gravados em uma placa no monumento existente no centro da Praça.

Por João Canto

