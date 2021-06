Doação pela segurança protetiva em Santarém

Hospital Regional do Baixo Amazonas recebe 1.329 caixas de luvas de procedimentos da MRN para profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19.

Mais de 1.300 caixas de luvas para procedimentos foram doadas pela Mineração Rio do Norte (MRN) ao Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), unidade do Governo do Pará gerenciada pela Pró-Saúde, em Santarém (PA). Referência em média e alta complexidade, o hospital registra, aproximadamente, 80 mil atendimentos mensais a pacientes de municípios do Oeste Paraense, Baixo Amazonas e Xingu.

O hospital tem mais de 35 especialidades médicas para a realização de consultas, exames, cirurgias, internações, entre outros procedimentos. É referência em Oncologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia e Terapia Renal Substitutiva e no ensino e pesquisa, sendo credenciado pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Também é reconhecido entre os melhores hospitais públicos do Brasil com certificação de excelência da Organização Nacional de Acreditação. “Contribuir com a doação de equipamentos protetivos faz parte de uma série de ações de enfrentamento à pandemia que a empresa tem realizado desde março do ano passado em municípios do oeste paraense no sentido de amenizar os efeitos da crise do novo coronavírus na região. Santarém é um importante polo de atendimento em saúde e serviços para municípios menores e tem recebido diariamente os pacientes encaminhados de outras localidades”, relata Jessica Naime, gerente de Relações com Comunidades da MRN.

Durante a pandemia, o hospital passou a ser referência no atendimento a casos graves de Covid-19 na região oeste do Pará, contribuindo para a recuperação de mais de 600 pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Atualmente, a unidade tem 152 leitos, sendo 76 destinados para atendimentos de pacientes infectados com o coronavírus. Ao longo de 2020, o total de atendimentos foi de 917.262 mil pacientes, 3,8 mil a mais em comparação a 2019. “Estamos há mais de um ano prestando assistência aos pacientes com Covid-19. Então, a doação de 1.329 caixas de luvas pela MRN chegou em momento oportuno, pois, para seguirmos salvando vidas, precisamos continuar garantindo a segurança dos nossos profissionais de saúde, que enfrentam o vírus na linha de frente, diariamente”, afirma Bruno Rezende, diretor Administrativo e Financeiro do hospital.

Doações – Mais de R$ 8 milhões foram investidos até o momento pela MRN em ações de enfrentamento à Covid-19, entre campanhas preventivas, distribuição de cestas básicas para comunidades (quilombolas, ribeirinhas e indígenas), doação de equipamentos hospitalares e de proteção individual, materiais de higiene e testes rápidos. As doações das caixas de luvas ao HRBA ocorreram em maio. Neste mês, a MRN também doou mil cestas básicas e mil kits de higiene para a Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Santarém (Semtras), que serão destinados a famílias em vulnerabilidade social. A empresa também vai doar 478 camisas para campanhas de doação de sangue para o Hemopa de Santarém.

FONTE: Comunicação/MRN