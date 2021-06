Em Óbidos, rede de proteção realiza "Campanha de Combate ao Trabalho Infantil"

Na quinta-feira 10 de junho, a Rede de Proteção do Município de Óbidos, formada pela (SEMDES, CREAS, CRAS, CMDCA, CTMO e SEMED) estiveram no Bairro Perpétuo Socorro dando início a "Campanha de Combate ao Trabalho Infantil", que este ano tem como o tema: "Trabalhar não é coisa de Criança".

O dia 12 de junho no Brasil foi instituído como dia nacional de combate ao trabalho infantil. A lei 11.542/2007 esclarece os inúmeros riscos a que se expõem as pessoas inseridas precocemente no trabalho e as consequências nocivas para a vida adulta.

Campanha de combate ao trabalho infantil

A Rede Proteção do Município de Óbidos tem estado presente para combater esse tipo de prática e conta com o apoio da população em possíveis denúncias.

Denuncie:

Disk 100 para acionar os Direitos Humanos.

Disk (93) 9131-3724 para acionar o conselho tutelar.

Fonte: Comunicação/PMO