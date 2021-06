As obras do Projeto Orla estão em sua fase final

As obras do Projeto Orla, que tem como objetivo fazer a contenção da Barreira de Óbidos e e a construção de um cais com cerca de 200 metros, já estão em sua fase final.

Recentemente o Ministério do Desenvolvimento Regional, enviou um ofício para a Câmara Municipal de Óbidos, informando que a terceira e última parcela no valor de R$ 2.994.150,00 referente ao cronograma de desembolso do convênio da obra de contenção e recuperação da orla da Cidade de Óbidos, foi enviada para a empresa finalizar e entregar essa 1° etapa da de uma das maiores obras já feitas no município.

Projeto Orla na faze final de acabamento

Os recursos das obras são do Governo Federal e a liberação foi publicada no Diário Oficial (DOU), em 10 dezembro de 2019, um repasse de R$9.980.500,00 (nove milhões, novecentos e oitenta mil e quinhentos reais), em três parcelas, ao Município de Óbidos, oriundo do Ministério do Desenvolvimento Regional por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), justificado no processo nº 59204.0001483/2017-72, para a execução de obras em área de risco objetivando conter a erosão da barreira, recuperação e prosseguimento da orla da cidade de Óbidos, oeste do Pará.

Escadaria da Cabeça do Padre

Em agosto de 2020, a empresa Laghi Engenharia Ltda, apresentou e projeto em execução, baseado no Plano de Trabalho aprovado pelo então Ministério da Integração Nacional. A partir daí, a obra ficou na responsabilidade da empresa do Estado do Amazonas, vencedora do certame Licitatório, a realização da maior obra já construída por uma gestão pública no município de Óbidos.

O Projeto Orla que está em fase de conclusão, e que vai da Praça do Estreito até a altura da "cabeça do padre", terá 200 metros de uma nova orla. A conclusão da 1° etapa da obra está prevista para este semestre. Os valores da última parcela destinados às obras do Projeto Orla, já foram liberadas, fomo informado anteriormente.

Registramos algumas imagens, no sábado, dia 12, que mostram como estão as obras do Projeto Orla.

www.obidos.net.br - Fotos Pedro Gonçalves.