Jovens obidenses realizam Juramento da Bandeira

Aconteceu nesta terça-feira, dia 15 de junho de 2021, a solenidade de Juramento à Bandeira e entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação de 80 jovens da classe de 2003 e anteriores, do município de Óbidos.

Presidida pelo Tenente Sthefano Benathar, a solenidade foi realizada em frente à Casa da Cultura, onde os jovens dispensados de prestar o Serviço Militar obrigatório realizaram o juramento solene perante a Bandeira do Brasil, entoaram o Hino Nacional e receberam Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), ficando quite com o Serviço Militar.

Durante a solenidade o Prefeito de Óbidos, Jaime Silva, foi empossado como presidente da Junta de Serviço Militar do Município de Óbidos jurisdicionada ao posto de recrutamento e mobilização 008/05 - Santarém, de acordo com o que estabelece a Lei, com a presença de Roberto Marques, chefe do posto de recrutamento de Santarém, Tenente Sthefano Benathar, delegado de serviço militar do posto de recrutamento e mobilização e Fredilene Vasconcelos, presidente da junta militar de Óbidos, entre outras autoridades.

Juramento da Bandeira é um ato solene e significativo para o jovem, marcando de forma permanente um compromisso com a Nação.

