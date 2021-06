Jovens da comunidade do Curumu realizam Juramento da Bandeira

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 24 de junho de 2021, a solenidade de Juramento à Bandeira e entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação de 35 jovens da classe de 2003 e anteriores, na Comunidade do Curumu, município de Óbidos.

O evento de Juramento da Bandeira aconteceu pela primeira vez na comunidade, levado pela Prefeitura através da Junta de Serviço Militar, cujo objetivo da proposta é levar esse serviço até as comunidades e aproximar o poder público dos comunitários.

Presidida pelos oficiais da 29° CIPM, 2° Ten. Sr. Emídio Oliveira e CB Sr. Armindo A. a solenidade foi realizada na quadra da Escola Fernando Guilhon, onde os jovens dispensados de prestar o Serviço Militar obrigatório realizaram o juramento solene perante a Bandeira do Brasil e receberam Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), ficando quite com o Serviço Militar.

Estiveram presentes na solenidade a primeira dama Alice Silva, vereador Agostinho e representando a Junta de Serviço Militar, a Sra. Fredilene Vasconcelos.

Informações e fotos Rodrigo Rodrigues

