Obidenses formam longas filas para receber atendimentos da Ação Cidadania

A Defensoria Pública do Estado, por meio do programa Balcão de Direitos está realizando a Expedição Oeste: Cidadania por todo o Pará, a qual iniciou no dia 17 de junho e irá até o dia 8 de julho de 2021, passando pelos municípios de Santarém, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná e Faro.

Atendimento na Escola Maurício Hamoy

A Expedição Oeste chegou a Óbidos e os atendimentos iniciaram nesta terça-feira, dia 29 de junho, na Escola Maurício Mauricio Hamoy e irá até amanhã, dia 30.

Desde a madrugada a população obidense já formava longas filas em frente a escola para garantir os serviços que a Ação Cidadania está oferecendo, entre eles: Emissão de RG, Emissão de CTPS, 2ª via de CPF, Encaminhamento para 2ª via e retificação de certidão de nascimento, casamento e óbito, atendimento jurídico à comunidade; Reconhecimento de paternidade; Vacinação para gripe, hepatite e outros imunizantes viáveis, teste HIV, verificação de pressão arterial e diabetes.

Atendimento da Expedição Oeste

Segundo o site da Defensoria Pública, cerca de 50 servidores do Estado e mais 6 defensores públicos estão na Ação, com apoio de emenda parlamentar coletiva dos deputados estaduais: Júnior Hage, Marinor Brito, Angelo Ferrari e Daniel Santos, como também da Governo do Estado e da Prefeitura de Óbidos.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

