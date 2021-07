Equipe Móvel do Igeprev do Estado está em Óbidos realizando o Censo Previdenciário

O Governo do Pará, por meio do Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev), está realizando o Censo Previdenciário, que tem por objetivo atualizar os dados cadastrais e também viabilizar a elaboração de ações de gestão e educação previdenciária.

O recadastramento é obrigatório e está previsto na Lei Federal nº 10.887/2004. A não realização do censo poderá ocasionar a suspensão e até um possível cancelamento do benefício. Com o cadastro atualizado, o Instituto vai dispor de informações importantes para realizar uma governança corporativa.

Nesse sentido, a Equipe Móvel do Igepreve do Governo do Estado está em Óbidos fazendo o Censo dos servidores aposentado e pensionistas do estado, no período de 9 a 16, e estão atendendo o público no horário das 9h às 14 hs, por ordem de chegada.

Segundo informações da Equipe do Igeprev, além do Senso, a equipe está fazendo atendimento de previdenciários com pendencias junto ao instituto, como também poderão dar entrada em algum processo, pedido de pensão, auxílio funeral ou outras demandas, para isso é só procurar a Unidade Móvel que está estacionada em frente a Casa da Cultura.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

